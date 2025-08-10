В Южной Осетии двое детей пострадали в ДТП со съехавшим в кювет авто

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Рук — Дзау в Южной Осетии, сообщила пресс-служба МВД республики. Уточняется, что среди них ранения получили двое детей.

Водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало с проезжей части и упало в кювет, — указали в пресс-службе.

Участники происшествия доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. На месте инцидента работают сотрудники ОГИБДД УВД Дзауского района.

Ранее в Курганинском районе Краснодарского края водитель автомобиля Lada Vesta протаранил дом. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 августа около 00:40 на улице Мира в станице Петропавловской. В результате аварии пострадали два человека.

До этого неизвестный водитель насмерть сбил 37-летнего мужчину в Муйском районе Бурятии и скрылся с места ДТП. Авария случилась в поселке Таксимо. Трагедия произошла в вечернее время у железнодорожного шлагбаума, расположенного рядом с аэропортом. На момент прибытия скорой помощи пешеход еще был жив, в медицинском учреждении он скончался от полученных травм.

