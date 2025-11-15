Врач объяснила правильную технику чистки зубов

Чистить зубы необходимо не менее двух раз в день — утром и вечером, рассказала врач-гигиенист Инна Гришина. При этом важно выполнять корректные движения щеткой. По словам врача, которые приводит Lenta.ru, ее необходимо держать под углом 45 градусов к линии десны.

В чистке зубов важны не интенсивность и сила, а корректные движения щеткой. Если речь идет о внутренней и внешней поверхности зубов, двигайтесь аккуратно и по кругу, словно пытаетесь «вымести» скопившиеся остатки, — объяснила Гришина.

Она также призвала быть особенно осторожными во время чистки зубов людей со слабыми деснами, склонными к кровотечению. Кроме того, важно не забывать про очищение языка и пользоваться зубной нитью.

Обеспечить максимальную чистоту полости рта также помогут межзубные щеточки и ирригатор, — добавила врач.

