Рой дронов, ранение главы: как ВСУ атакуют Россию 6 декабря

В ночь на 6 декабря Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским регионам. По данным Минобороны, Вооруженные силы РФ уничтожили 116 вражеских дронов. Обломки украинских БПЛА повредили школу и крышу АЗС в Воронежской области. В Рязани был нанесен удар по многоэтажному дому. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

Более 100 дронов ВСУ были уничтожены над Россией

В ночь на 6 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 116 дронов противника.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 — над территорией Рязанской области, 27 — над территорией Воронежской области, 23 — над территорией Брянской области, 21 — над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Тверской области, три — над территорией Курской области, три — над территорией Липецкой области, два — над территорией Тамбовской области, один — над территорией Тульской области, один — над территорией Орловской области», — сообщили в ведомстве.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Губернатор Воронежской области раскрыл урон после атаки ВСУ

Школа, ЛЭП и частные дома пострадали при атаке БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, пострадавших нет.

«В городском округе обломками БПЛА повреждена крыша АЗС и кровля дома в СНТ. В одном из районов — остекление и фасад школы, фасад одного малоэтажного дома и окна одного частного, автомобиль и линия электропередачи», — отметил он.

Раскрыты последствия атаки ВСУ на Рязанскую область

Обломки украинского беспилотника повредили многоэтажный дом в Рязани, сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, фрагменты другого БПЛА рухнули на территорию промышленного предприятия, однако не вызвали серьезного ущерба. Пострадавших нет.

«Поврежден один многоэтажный жилой дом — возгорание на крыше оперативно ликвидировано, пострадавших нет. Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Пострадавших и серьезного ущерба нет», — сообщил Малков.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главу российского поселка госпитализировали после атаки БПЛА на автомобиль

Глава поселка Березовка Белгородской области Валерий Борисенко был ранен при атаке ВСУ на автомобиль с помощью БПЛА, передает оперштаб региона. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица и плеча.

«Вражеский беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в поселке Борисовка. Главу Березовки Борисенко Валерия Викторовича доставили в Борисовскую ЦРБ», — сказано в сообщении.

Читайте также:

Названы имена возможных подписантов капитуляции Украины

Военэскперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Рязань

ВС России ударили по транспортной инфраструктуре ВСУ

Госдеп озвучил детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с Украиной