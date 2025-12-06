ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 10:04

Губернатор раскрыл урон после атаки ВСУ на Воронежскую область

Губернатор Гусев: школа, ЛЭП и дома пострадали при атаке БПЛА под Воронежем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Школа, ЛЭП и частные дома пострадали при атаке БПЛА в Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. По его словам, пострадавших нет.

В городском округе обломками БПЛА повреждена крыша АЗС и кровля дома в СНТ. В одном из районов — остекление и фасад школы, фасад одного малоэтажного дома и окна одного частного, автомобиль и линия электропередачи, — отметил он.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 6 декабря ликвидировали и перехватил 116 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, 29 и 27 БПЛА уничтожены над территориями Рязанской и Воронежской областей соответственно, 23 и 21 — над Брянской и Белгородской областями, еще шесть БПЛА сбили над Тверской областью.

Также стало известно, что украинские войска намеренно ударили БПЛА по легковому автомобилю в Алешкинском округе Херсонской области. Как уточнил губернатор региона Владимир Сальдо, в результате погибли двое мужчин. Кроме того, по его словам, ранена 68-летняя женщина.

Воронежская область
БПЛА
атаки
ВСУ
