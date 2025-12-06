В Госдуме отреагировали на удар дрона ВСУ по многоэтажке в Рязани Депутат Колесник: Зеленский не хочет мира на фоне опасений за свою жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирные переговоры ударами по жилым домам, потому что боится завершения конфликта, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, которые приводит Lenta.ru, также он пытается скомпенсировать неудачи ВСУ на поле боя.

Ну и плюс хочет спровоцировать нас и сорвать переговоры. Ну и потом он же за свою жалкую жизнь борется, потому что не дай Бог придет все к миру. Это конец Зеленского и банды, которая там сидит во главе Киева, — отметил он.

До этого бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что Вашингтон избавится от Зеленского. По его словам, Украина является самым коррумпированным местом на Земле. Риттер напомнил об отставке экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака на фоне уголовного дела о коррупции и отметил, что это случилось благодаря США.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 6 декабря ликвидировали и перехватили 116 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, 29 и 27 БПЛА уничтожены над территориями Рязанской и Воронежской областей соответственно, 23 и 21 — над Брянской и Белгородской областями, еще шесть БПЛА сбили над Тверской областью.