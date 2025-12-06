ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 декабря 2025 в 09:11

В США раскрыли, что будет с Зеленским после подписания мирного договора

Риттер: США избавятся от Зеленского после подписания мирного договора

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Вашингтон избавится от украинского президента Владимира Зеленского, заявил американский военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер в разговоре с Дэнни Хайфоном на его YouTube-канале. По его словам, Украина является самым коррумпированным местом на Земле. Риттер напомнил об отставке экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака на фоне уголовного дела о коррупции и отметил, что это случилось благодаря США.

Мы расправились с Ермаком. Никто другой. Мы это сделали. И теперь мы собираемся свергнуть Раду. И мы собираемся разрушить эту структуру. И это создает новую реальность. И в конце концов, мы собираемся убрать Зеленского, как только Зеленский подпишет соглашение о прекращении конфликта на наших условиях, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза обанкротятся из-за вложений в украинский кризис, которые не привели к результатам на поле боя и не смогли нанести урон Москве. В частности, по словам норвежских аналитиков, таким образом Россия «поставит Европу на колени».

