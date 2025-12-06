ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 13:44

Мать погибшей в Горловке мирной жительницы раскрыла детали прилета

Жительница Горловки рассказала о гибели дочери под завалами после атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мать женщины, погибшей накануне в результате атаки ВСУ на Горловку, рассказала «Известиям», что ее дочь находилась в доме во время прилета. В результате попадания хозяйка жилища вместе со своими детьми оказалась под завалом.

После атаки на звук вышла мать погибшей. По ее словам, на улице было темно, поэтому женщина не сразу осознала происходящее. Затем приехали экстренные службы и занялись поисками пострадавших.

Стала кричать: «Люди добрые, помогите!» И так кричала, кричала. Потом кум пришел, он посветил везде, вызвал сотрудников МЧС, они приехали. И вот они начали: «Бабушка, не кричите. Голос может услышим же чей-то», — поделилась мать пострадавшей женщины.

Ранее о гибели местной жительницы рассказал глава города Иван Приходько. По его словам, артиллерийский удар по поселку Короленко также привел к ранению двух жителей Горловки.

Также стало известно, что двое жителей поселка Борисовка Белгородской области пострадали при атаке украинского беспилотника. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, они получили осколочные ранения ног. Пострадавшим на месте оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Горловка
ДНР
ВСУ
атаки
