На Урале арестовали подростка после нападения на полицейского Под Екатеринбургом подросток напал на полицейского и угрожал причинить себе вред

В Каменске-Уральском несовершеннолетний напал на полицейского, после чего угрожал нанести себе вред с помощью ножа, передает Telegram-канал «Патрульный участок». Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все произошло 16 ноября. Подростка заметили на улице и передали его бабушке, которая отвечает за его воспитание. Во время профилактической беседы юноша внезапно схватил нож и начал угрожать, что навредит себе.

Полицейский предпринял попытку нейтрализовать угрозу, но подросток начал сопротивляться и пытаться задушить его. В ответ на это полицейский применил физическую силу, чтобы обезвредить нарушителя, и выбил нож из его рук. Юношу задержали. Красногорский районный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Подростка привлекли к административной ответственности из-за того, что он уклонялся от лечения. Его бабушку также привлекли к административной ответственности за то, что она плохо выполняла свои обязанности по воспитанию внука. Сообщается, что юноша с 2022 года состоит на учете в ПДН. В 2025 году его осудили за грабеж, легкие телесные повреждения и оскорбление представителя власти.

Ранее в Москве 16-летний подросток напал с ножом на охранника в торговом центре на Ореховом бульваре. Подозреваемого задержали. По версии следствия, он также оказал сопротивление полиции и ранил двух сотрудников.