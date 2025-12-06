ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 14:07

В Новопавловке объявился общительный румынский наемник ВСУ

Беженец из Новопавловки рассказал о появлении румынского наемника в селе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В Новопавловке в ДНР накануне его освобождения российскими войсками объявился румынский наемник, который ходил по домам, рассказал РИА Новости местный житель и беженец Роман Бойко. Со слов очевидца, он сразу понял, что нежданный гость является солдатом удачи. Тот называл себя подданным Румынии и разительно отличался от украинских солдат.

Форма такая, все чистенькое, в отличие от ВСУ: они чумазые какие-то, а этот ходил в чистой форме. Два раза он приходил. Сам сказал, что у него там где-то дом в Румынии, — рассказал Бойко.

Российские военные полностью освободили Новопавловку 15 октября. Украинских бойцов удалось выбить оттуда в результате активного наступления подразделений группировки войск «Центр». В тот же день под контроль ВС РФ перешло село Алексеевка.

Ранее стало известно, что в Харьковской области зафиксировано масштабное участие иностранных наемников в составе ВСУ. На стороне Украины сражаются около 700 граждан Колумбии, они входят в состав 2-го корпуса 13-й бригады Нацгвардии «Хартия».

Украина
ВСУ
наемники
ДНР
иностранные наемники
