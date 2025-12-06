Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку перевезли в Москву на лечение

Юную жительницу Севастополя, пострадавшую в результате атаки ВСУ, доставили в Москву для дальнейшего лечения, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Врачи городской больницы № 5 стабилизировали состояние 15-летнего подростка, что позволило его транспортировать.

Накануне вечером из Москвы вылетел самолет МЧС России, на борту которого находилась бригада квалифицированных медиков и медсестер из Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ, а также реанимобиль. Девочка была доставлена в Российскую детскую клиническую больницу. Вместе с ней в столицу вылетели ее родители.

Продолжаю держать ситуацию под личным контролем. Спасибо нашим докторам и особая благодарность — отделению анестезиологии-реанимации городской больницы № 5, — написал Развозжаев.

Ранее состояние подростка оценивалось специалистами как крайне тяжелое и нестабильное. Девочку ранило осколками сбитой воздушной цели в парке Победы вечером 30 ноября. Пострадавшая перенесла несколько операций. Врачи делали все возможное для ее дальнейшей перевозки в Москву на лечение.