ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 10:44

Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку перевезли в Москву на лечение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Юную жительницу Севастополя, пострадавшую в результате атаки ВСУ, доставили в Москву для дальнейшего лечения, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Врачи городской больницы № 5 стабилизировали состояние 15-летнего подростка, что позволило его транспортировать.

Накануне вечером из Москвы вылетел самолет МЧС России, на борту которого находилась бригада квалифицированных медиков и медсестер из Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ, а также реанимобиль. Девочка была доставлена в Российскую детскую клиническую больницу. Вместе с ней в столицу вылетели ее родители.

Продолжаю держать ситуацию под личным контролем. Спасибо нашим докторам и особая благодарность — отделению анестезиологии-реанимации городской больницы № 5, — написал Развозжаев.

Ранее состояние подростка оценивалось специалистами как крайне тяжелое и нестабильное. Девочку ранило осколками сбитой воздушной цели в парке Победы вечером 30 ноября. Пострадавшая перенесла несколько операций. Врачи делали все возможное для ее дальнейшей перевозки в Москву на лечение.

Севастополь
атаки ВСУ
ранения
подростки
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Ленобласть ночью с помощью пяти БПЛА
Стало известно, почему мужчины плохо фотографируют женщин
Домовые чаты начали «прописываться» в MAX
Продюсер ответил, как повлияет публичное заявление Долиной на ее карьеру
На Западе заявили, что кризис на Украине перешел в решающую фазу
Сырский ответил, может ли Киев противостоять России без поддержки США
Добрые, умные и семейные? Чем опасен знак Петуха по восточному гороскопу
«Держит за дебилов»: жертвам «эффекта Долиной» дали слово
Певцов рассказал, в каком случае артисты могут вернуться в Россию
Курской области перечислили более 220 млрд рублей
Жителям сразу шести регионов Украины понадобились генераторы
Россиян предупредили о возможных отменах авиарейсов 31 декабря
Устроивший взрыв на рынке националист пожаловался на условия в колонии
Малков раскрыл последствия атаки ВСУ на Рязанскую область
История с подростками-пытателями попала в поле зрения Бастрыкина
Уиткофф анонсировал очередной раунд переговоров с Украиной
Раскрыто, как изменились ставки по вкладам в декабре
Вкусно и быстро: топ-8 рецептов брускетты на любые случаи жизни
Дочь родила от отца трех детей и участвовала в их растлении
Россия замкнула тройку лидеров среди стран G20 по дешевизне электричества
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.