15 ноября 2025 в 12:23

ВС РФ приступили к зачистке населенного пункта в ДНР

Минобороны РФ: ВС России начали зачистку населенного пункта Ровное в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» приступили к зачистке населенного пункта Ровное в ДНР, сообщили в Минобороны России. Еще отражены семь атак ВСУ, которые пытаются деблокировать свои окруженные подразделения.

Штурмовые подразделения приступили к зачистке населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. Отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района населенного пункта Гришино ДНР с целью деблокирования окруженной группировки противника, — сказали в ведомстве.

Кроме того, в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР штурмовые подразделения 2-й армии продолжают уничтожать окруженные силы противника в западной части города. Также идут бои в северо-западных и восточных районах Центрального района и на территории западной промышленной зоны.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен в Димитрове (Мирнограде) из-за тяжелых условий после атак российской армии. ВС РФ используют авиабомбы для поражения украинских опорных пунктов, что оказывает сильное давление на гарнизон и моральное состояние противника. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

