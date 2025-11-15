Крупнейший в мире бомбардировщик заметили в небе над Литвой Американский бомбардировщик Stratofortress пролетел рядом с Каунасом в Литве

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress пролетел рядом с городом Каунас в Литве в рамках учений, передает Delfi. По информации портала, в последнее время над страной часто можно наблюдать большие военные самолеты.

14 ноября рядом с Каунасом кружил один из самых больших стратегических бомбардировщиков в мире Boeing B-52H Stratofortress, — подчеркнул источник издания.

Бомбардировщик поднялся накануне с авиабазы Морон в Испании. Длительное время он кружил на юге Литвы к востоку от Калининградской области. Временами борт приближался к российской границе на расстояние примерно 15 километров. Это уже второй полет B-52H над Европой после того, как 8 ноября три таких самолета перебросили в Испанию с авиабазы в штате Луизиана.

Ранее турецкий пожарный самолет модели AT802 потерял связь с диспетчерами в небе над Хорватией. Инцидент произошел при возвращении воздушного судна в аэропорт Риеки из-за неблагоприятных погодных условий. На борту находится один человек.