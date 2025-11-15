Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 12:25

Крупнейший в мире бомбардировщик заметили в небе над Литвой

Американский бомбардировщик Stratofortress пролетел рядом с Каунасом в Литве

B-52H Stratofortress B-52H Stratofortress Фото: Senior Airman Lauren Cobin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress пролетел рядом с городом Каунас в Литве в рамках учений, передает Delfi. По информации портала, в последнее время над страной часто можно наблюдать большие военные самолеты.

14 ноября рядом с Каунасом кружил один из самых больших стратегических бомбардировщиков в мире Boeing B-52H Stratofortress, — подчеркнул источник издания.

Бомбардировщик поднялся накануне с авиабазы Морон в Испании. Длительное время он кружил на юге Литвы к востоку от Калининградской области. Временами борт приближался к российской границе на расстояние примерно 15 километров. Это уже второй полет B-52H над Европой после того, как 8 ноября три таких самолета перебросили в Испанию с авиабазы в штате Луизиана.

Ранее турецкий пожарный самолет модели AT802 потерял связь с диспетчерами в небе над Хорватией. Инцидент произошел при возвращении воздушного судна в аэропорт Риеки из-за неблагоприятных погодных условий. На борту находится один человек.

Литва
самолеты
бомбардировщики
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это произойдет скоро»: Трамп понадеялся на разрешение одного конфликта
Россиянам рассказали, рухнут ли цены на квартиры после окончания СВО
Бывшего российского министра-взяточника отправили в СИЗО
В Москве рассказали, как беспилотный трамвай справился с ПДД
«Ретроградная политика»: в России раскритиковали Запад из-за одного нюанса
В Apple может смениться руководство
Мигрант пробрался к петербургскому студенту в квартиру и ограбил его
«Кошелек» Зеленского сбежал с Украины на вип-такси
Вице-президент США едва не погиб в ДТП по вине полицейских
Астраханская шурпа: рецепт, перед которым невозможно устоять
Российские войска нанесли удар по тайному объекту ВСУ у Часова Яра
Раскрыты потери ВСУ после «адских» суток в зоне СВО
Раскрыт срок хранения красной икры в холодильнике
Москва проснулась под первым снегом: атмосферные кадры первых следов зимы
Наступление ВС РФ на Покровск 15 ноября: финальная битва, надежды для ВСУ
Средства ПВО уничтожили за сутки 247 дронов самолетного типа ВСУ
Аэродром ВСУ оказался в щепках после мощного удара ВС России
Крупнейший в мире бомбардировщик заметили в небе над Литвой
Наступление ВС РФ на Харьков 15 ноября: сгоревшая колонна, ад в Купянске
ВС РФ приступили к зачистке населенного пункта в ДНР
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.