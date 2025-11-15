Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Теперь готовлю квашеную капусту только так — добавляю сахар: и вот почему

Квашеная капуста с сахаром! Зачем его добавлять? Квашеная капуста с сахаром! Зачем его добавлять? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Хрустящая, сочная, ароматная — такой представляется идеальная квашеная капуста. Но не все знают, что небольшая ложка сахара может значительно ускорить процесс ферментации. Сладость не чувствуется, а результат получается отличным. Такой рецепт подкупает своей простотой: минимум действий и гарантированный успех.

Чтобы приготовить идеальную квашеную капусту, нужно взять один крупный кочан весом около 2 кг и мелко нашинковать его острым ножом. Затем добавляют 1 ст. л. соли и 1 ч. л. сахара, который ускорит брожение.

В отдельной миске натрите одну среднюю морковь (можно обойтись и без нее). Теперь перетрите капусту с морковью руками, пока не выделится сок. Утрамбуйте будущую закуску в банку.

Чтобы ускорить ферментацию и подчеркнуть аромат, можно добавить четыре-пять горошин черного перца и пару лаврушек. Осталось накрыть банку крышкой. Важно один-два раза в день прокалывать капусту деревянной палочкой, чтобы выпустить лишние газы.

Через 2–3 дня появляется узнаваемый кисловатый аромат, а рассол становится прозрачным и насыщенным. На этом этапе капусту можно попробовать и переставить в холодильник, чтобы остановить процесс брожения.

  • Совет: если хотите получить более плотную текстуру, уменьшите количество сахара наполовину и держите капусту в прохладном месте со второго дня.

Попробуйте приготовить квашеную капусту по-грузински: закуска получится не только вкусной, но и красивой.

