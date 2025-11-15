Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
На Солнце произошла мощная вспышка

ИПГ: на Солнце произошла вспышка мощностью M1.3

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Вспышка предпоследнего класса мощности зарегистрирована на Солнце в ночь на 15 ноября, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Вспышка достигла уровня M1.3.

15 ноября в 01:31 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N21W71) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 12 минут, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла самая мощная вспышка за 2025 год. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, взрыв произошел в области 4274, которая ранее уже была местом нескольких других вспышек, и достиг уровня X5.15.

Позже на Солнце зафиксировали вспышку класса Х4.0, ставшую второй по силе в 2025 году. Она произошла в группе пятен 4274.

До этого профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов сообщил о достижении пика солнечной активности в 2025 году в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в текущий период наблюдается существенное усиление интенсивности магнитных бурь.

