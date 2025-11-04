Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 16:11

Ученые назвали продукт, защищающий от ожирения

Nutritional Neuroscience: оливковое масло защищает от ожирения

Добавление оливкового масла первого отжима (extra virgin) в рацион крыс с ожирением помогло предотвратить воспаление в гипоталамусе, говорится в публикации бразильских ученых в Nutritional Neuroscience. При этом животные меньше набирали вес.

Исследователи из Университета Сан-Паулу под руководством Ариадни Перес кормили лабораторных крыс пищей с высоким содержанием жира. Некоторые из них дополнительно получали оливковое масло первого отжима.

Спустя несколько недель выяснилось, что животные сохранили нормальную массу тела, и у них уменьшалось воспаление в дугообразном ядре гипоталамуса, которое обычно страдает при ожирении. Авторы считают, что употребление оливкового масла первого отжима может быть перспективным способом профилактики метаболических нарушений, связанных с ожирением.

Ранее нутрициолог Анастасия Петручишина заявила, что хронический недосып может существенно замедлять процесс похудения и даже способствовать набору лишнего веса. Она уточнила, что в среднем люди с таким нарушением сна употребляют на 200–300 ккал больше, чем те, кто полноценно отдыхает.

