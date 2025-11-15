Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 12:02

Рубль подрастет? Курс сегодня, 15 ноября, что с долларом, евро и юанем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На следующей неделе доллар может стоить 82 рубля, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Что об этом известно, какой курс американской валюты, евро и юаня сегодня, 15 ноября?

Курс доллара, евро и юаня 15 ноября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 15 ноября, составляет 81,1276 рубля, курс евро — 95,0987 рубля, курс юаня — 11,4021 рубля.

По мнению экспертов, по итогам IV квартала курс доллара значительно превысит отметку в 90 рублей, в качестве базового прогноза называется диапазон 80–90 рублей. Силу рублю в последние месяцы придает сохраняющаяся высокая ключевая ставка ЦБ, которая, несмотря на недавнее снижение до 16,5%, продолжает делать рублевые активы привлекательными, добавили они.

Сколько будет стоить доллар на следующей неделе

Михаил Зельцер считает, что на следующей неделе доллар будет стоить 82 рубля, евро — 95 рублей, юань — 11,5 рубля.

К концу года, по его прогнозам, курс доллара поднимется до 85 рублей, евро — до 100 рублей, а юаня — до 12 рублей.

«Ожидается постепенное удорожание иностранных валют. Чуть позже скорость роста курсов зарубежных валют увеличится, потому что начнут отыгрываться факторы сезонного спроса на валюту под импорт, из-за санкций экспортные притоки продолжат снижаться, а вероятность снижения ключевой ставки ЦБ повысится», — пояснил Зельцер «Газете.Ru».

Базовый прогноз аналитика «Банки.ру» Гаянэ Замалеевой по паре доллар/рубль на ноябрь находится в диапазоне 80–83 рубля. При этом она не исключает, что курс может кратковременно подрасти до 84–85 рублей.

Более низкие значения (ниже 80) могут быть при появлении внешних геополитических позитивных новостей или продвижении в урегулировании украинского конфликта, уточнила специалист.

Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
