Доллар упал в цене

Банк России объявил о понижении официальных курсов основных иностранных валют на 14 ноября. Регулятор установил курс доллара на уровне 80,61 рубля, что на 68 копеек ниже предыдущего значения.

Стоимость евро также снизилась на 49 копеек, составив 93,7 рубля за доллар. Участники рынка объясняют наблюдающееся 13 ноября укрепление рубля потенциальными «точечными продажами» валюты российскими нефтяными компаниями, против которых скоро вступят в силу санкции. По мнению экспертов, такие сделки значительно усиливают положительный эффект от валютных интервенций Центробанка.

Ранее стало известно, что золотые резервы России за последние 12 месяцев выросли на рекордные $92 млрд (почти 7,5 трлн рублей). Это больше чем за предыдущие четыре года вместе взятые. В предыдущие четыре года, с октября 2020 по октябрь 2024 года, резервы пополнились на значительно меньшую сумму — $69 млрд (более 5,5 трлн рублей).

До этого выяснилось, что международные резервы России на 24 октября 2025 года сократились на $11,2 млрд (901,6 млрд рублей) до $731,2 млрд после обновления рекорда неделей ранее. По данным ЦБ, снижение на 1,5% произошло преимущественно из-за отрицательной переоценки.