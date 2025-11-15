Россиянин и украинка пять часов выживали в скалах с жуткими переломами

Россиянин и украинка сорвались со скалы во время пешего похода в Турции, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, 27-летний Влад Швецов и его подруга, 24-летняя София Жуковская, отправились в поход в районе реки Дим в Аланье. Никакого защитного снаряжения у них не было.

Ночью туристы пошли на спуск через опасный обрывистый маршрут, где сорвались. На крики о помощи откликнулся местный житель, который вызвал экстренные службы. Спасатели два часа пробирались к паре — операцию осложняли сильный ветер, скользкие дороги и крутые склоны.

Чтобы достать Швецова и Жуковскую из западни, потребовалось около трех часов. В итоге их вытащили, привязав к корзинным носилкам с тросовым механизмом. Пару доставили в больницу с переломами рук и ног. После произошедшего власти Аланьи объявили, что на маршруте обновят предупреждающие знаки, а опасные участки будут перепланированы.

Ранее сотрудники МЧС России спасли троих туристов, пострадавших в горах Карачаево-Черкесии. Людей эвакуировали с высоты почти три тысячи метров. Отмечается, что группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье. На ледяном склоне в районе села Учкулан трое туристов сорвались вниз.