Спасатели помогли застрявшей на горе Таракташ женщине

Спасатели помогли женщине, застрявшей на горе Таракташ в Судаке, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Сообщение о пострадавшей получили 4 ноября.

Сообщается, что на месте происшествия работали спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда и Главного управления МЧС России по Крыму. Для эвакуации пришлось использовать альпинистское снаряжение, так как женщина застряла на участке сыпучего рельефа вершины горы.

На участке с неустойчивым грунтом для спуска организовали специальные страховочные перила. Сейчас женщина находится в безопасности.

