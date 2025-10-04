Известный альпинист захотел покорить Эль-Капитан и разбился В Йосемити 23-летний альпинист погиб при восхождении на скалу Эль-Капитан

Известный 23-летний альпинист с Аляски Балин Миллер погиб во время восхождения на скалу Эль-Капитан в национальном парке Йосемити, сообщает The New York Times. По данным издания, спортсмен сорвался во время одиночного прохождения маршрута «Море грез» и скончался от полученных травм.

Он любил лазать по деревьям. Его так любили многие люди. Не могу поверить, что его больше нет, — рассказала мать спортсмена.

По ее словам, для Миллера восхождения никогда не были вопросом славы или признания, а были делом страсти. Старший брат погибшего также вспоминал, как благодаря скалолазанию он «чувствовал себя наиболее живым».

Трагедия произошла в момент, когда Миллер завершал маршрут протяженностью 730 метров и готовился к последнему этапу спуска. Предположительно, он сорвался с конца веревки. В скалолазном сообществе Миллер был известен своими выдающимися достижениями — ранее он совершил первое одиночное восхождение на гору Мак-Кинли по прямому маршруту.

Ранее в китайской провинции Сычуань погиб 31-летний турист при попытке восхождения на гору Нама высотой 5588 метров. На высоте около 5500 метров он отстегнулся от страховки, чтобы сделать селфи, потерял равновесие и сорвался вниз по ледяному склону.