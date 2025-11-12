Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 16:14

В Карачаево-Черкесии спасли троих пострадавших в горах туристов

Сотрудники МЧС России спасли троих туристов, пострадавших в горах Карачаево-Черкесии, сообщает ТАСС. Людей эвакуировали с высоты почти 3 тыс. метров и передали врачам для оказания помощи.

В сопровождении спасателей МЧС России с высоты 2900 метров туристическая группа была доставлена к вертолету, который эвакуировал ее на турбазу в районе ущелья Махарское. Пострадавшие переданы медикам, — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, 11 ноября туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье. На ледяном склоне, расположенном на высоте около 3200 метров в районе села Учкулан, трое участников группы сорвались вниз. Оставшиеся члены группы подали сигнал спасателям.

Позже СМИ сообщали, что в горах Карачаево-Черкесии спасатели добрались до трех альпинистов, сорвавшихся в ущелье. У двоих найденных альпинистов диагностировали черепно-мозговые травмы, третий повредил оба колена. Спасатели отметили, что их группа не зарегистрировала свой маршрут в МЧС России.

До этого стало известно, что геолог, выживший после схода снежной лавины на Агинском золоторудном месторождении на Камчатке, находится в среднетяжелом состоянии. По данным Минздрава, у пострадавшего зафиксировано общее переохлаждение организма, он продолжает находиться под наблюдением врачей.

