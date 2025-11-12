Спасатели добрались до упавших в Махарское ущелье туристов МЧС: спасатели добрались до сорвавшихся с горы туристов в Карачаево-Черкесии

В горах Карачаево-Черкесии спасатели добрались до трех альпинистов, сорвавшихся в ущелье, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. По предварительной информации, 11 ноября туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье. На ледяном склоне, расположенном на высоте около 3200 метров в районе села Учкулан, трое участников группы сорвались вниз. Оставшиеся члены группы подали сигнал спасателям.

Спасатели МЧС России обнаружили туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Карачаево-Черкесии. В данный момент производится их спуск, — сказали в министерстве.

У двоих найденных альпинистов обнаружили черепно-мозговые травмы, третий повредил оба колена. Спасатели отметили, что их группа не зарегистрировала свой маршрут в МЧС России.

