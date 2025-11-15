Засаливаем скумбрию в луковой шелухе! Рыба будет, как копченая!

Скумбрия, приготовленная в отваре из луковой шелухи, приобретает янтарный оттенок, плотную текстуру и тонкий аромат, напоминающий легкое копчение. Метод настолько прост, что легко удивить гостей, затратив минимум усилий и времени.

Для приготовления достаточно взять две свежемороженные скумбрии весом по 400–450 граммов каждая, очистить их от внутренностей, удалить головы и хорошенько промыть холодной водой. В отдельную кастрюлю насыпьте примерно две большие горсти сухой луковой шелухи, влейте литр воды, добавьте 8 ст. л. соли, ст. л. сахара, 5-6 горошинок черного перца и 3 лаврушки. Смесь доведите до кипения и проварите около 10 минут, чтобы шелуха отдала цвет и аромат.

Когда рассол немного остынет, опустите в него подготовленную рыбу так, чтобы жидкость полностью покрывала тушки. Чтобы оттенок получился насыщенным, накройте скумбрию плоской тарелкой и оставляют под гнетом. Далее уберите кастрюлю в холодильник минимум на 2 суток. За это время рыбка равномерно пропитается специями, ее мякоть станет плотной. Перед подачей тушки аккуратно вынимают из рассола, обсушивают салфеткой и нарезают тонкими ломтиками. Подавать можно с зеленым луком, свежим хлебом или картофелем.

Совет: хотите, чтобы рыба еще больше покраснела? Можно добавить в рассол 1 ч. л. жидкого дыма.

Факт: луковая шелуха содержит натуральные пигменты и антиоксиданты, поэтому такой способ дает и цвет, и легкое антисептическое действие.

