08 ноября 2025

Готовим деликатес дома за сутки: соленая красная рыба с медом

Соленая красная рыба — классика праздничного стола. Но если добавить немного меда, вкус заметно меняется: появляется тонкая сладость, которая подчеркивает нежность и естественную сочность филе. Это простой, но эффектный способ получить деликатес ресторанного уровня без переплат в магазине.

Возьмите 500 г филе красной рыбы (подойдет форель или семга), промокните бумажными полотенцами и освободите от мелких костей. В миске соедините 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. меда (обязательно жидкого, если засахарился, растопите), щепотку черного молотого перца и немного цедры лимона — она добавит приятного аромата.

Переложите рыбу в стеклянную форму кожей вниз, щедро распределите смесь по поверхности, слегка прижимая. Накройте пищевой пленкой, прижмите небольшим грузом и отправьте в холодильник на 10–12 часов. Через половину времени переверните филе, чтобы вкус распределился равномерно.

Готовую рыбу аккуратно промойте холодной водой, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками. Подавайте с багетом, в салатах или на бутербродах — мед делает вкус мягким и благородным.

  • Совет: если любите пикантность, добавьте щепотку чили — мед сгладит остроту, но оставит интересное послевкусие.

Готовим курицу на банке в духовке: рассказали, как получить сочнейшее мясо старым и проверенным способом.

Анастасия Фомина
