«Война проиграна»: экс-советник Трампа призвал его пойти на неожиданный шаг Экс-советник Трампа Флинн призвал его пересмотреть решения Байдена по Украине

Противостояние на Украине проиграно и Соединенным Штатам необходимо срочно найти из него выход, заявил советник президента США Дональда Трампа при его первом сроке правления Майкл Флинн в социальной сети Х. Бывший чиновник призвал пересмотреть все решения, принятые при администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена, назвав сложившуюся ситуацию катастрофической для страны.

Война на Украине проиграна, и США должны пересмотреть все решения, принятые при администрации Байдена. Это катастрофа, и мы должны немедленно найти выход для США, — отметил Флинн.

Ранее китайский портал Sohu сообщил о пристальном внимании американских властей к коррупционному скандалу на Украине. Аналитики издания рассматривают данный интерес как возможное свидетельство подготовки Соединенными Штатами планов по отстранению президента страны Владимира Зеленского от власти.

Кроме того, болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева заявила об организации коррупционного скандала с участием президента Украины Владимира Зеленского Трампом. По ее мнению, основной вопрос заключается в причинах столь продолжительного бездействия главы Белого дома.