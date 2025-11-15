Финалистку конкурса красоты призвали к ответу за аферу с модельными курсами Суд в Москве начал процесс над моделью, обвиняемой в мошенничестве с курсами

Пресненский районный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела лауреата конкурса красоты и предпринимателя Елены Шериповой, сообщает «Коммерсант». По информации издания, ей вменяют особо крупное мошенничество.

По версии обвинения, женщина продавала курсы модельного дела, обещая выпускникам успешную карьеру на подиуме, однако свои обязательства не выполняла. Цена за курсы составляла около 80 тыс. рублей. По словам потерпевших, обучение проводилось поверхностно. После его окончания учеников добавляли в Telegram-чаты, в которых размещались фиктивные объявления о модельных кастингах.

Предполагается, что Шерипова действовала в составе организованной группы, в которую входили ее наемные сотрудники. После возбуждения уголовного дела они заявили, что об истинных намерениях начальницы ничего не знали. Всего в деле насчитывается 155 эпизодов. Ущерб, причиненный женщиной, составил порядка 10 млн рублей.

