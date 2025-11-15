Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 10:47

Финалистку конкурса красоты призвали к ответу за аферу с модельными курсами

Суд в Москве начал процесс над моделью, обвиняемой в мошенничестве с курсами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пресненский районный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела лауреата конкурса красоты и предпринимателя Елены Шериповой, сообщает «Коммерсант». По информации издания, ей вменяют особо крупное мошенничество.

По версии обвинения, женщина продавала курсы модельного дела, обещая выпускникам успешную карьеру на подиуме, однако свои обязательства не выполняла. Цена за курсы составляла около 80 тыс. рублей. По словам потерпевших, обучение проводилось поверхностно. После его окончания учеников добавляли в Telegram-чаты, в которых размещались фиктивные объявления о модельных кастингах.

Предполагается, что Шерипова действовала в составе организованной группы, в которую входили ее наемные сотрудники. После возбуждения уголовного дела они заявили, что об истинных намерениях начальницы ничего не знали. Всего в деле насчитывается 155 эпизодов. Ущерб, причиненный женщиной, составил порядка 10 млн рублей.

Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантами которого стали известные блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины, а также их сообщник Роман Вишняк. Всех троих обвиняют по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

суды
модели
уголовные дела
курсы
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«За людей не считали»: украинский пленный сделал признание о командирах
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 ноября: где сбои в России
Российские инженеры разработали новое авиационное вооружение
Быстрые рулеты на скорую руку: 8 простых вариантов
В Совфеде раскрыли, как санкции отразились на европейцах
Оружейный «курьер» отправился за решетку после доставки «заказа» в колонию
Стало известно о голодовке жены экс-мэра Сочи в СИЗО
На Украине завыли сирены воздушной тревоги
На Западе раскрыли, куда уехал Зеленский после российских авиаударов
Строительство нового города в Сибири оценили в 1 трлн рублей
Стало известно, приведет ли скандал с НАБУ к новому «майдану» в Киеве
Россиянин поехал в кругосветное путешествие и стал перуанским бомжем
На Солнце произошла мощная вспышка
Секрет нежного минтая с морковью и луком: простой рецепт
Полиция начала бить тревогу из-за «мигрантов-призраков»
Колумбия ударила по скоплению наркоторговцев у границы с Венесуэлой
«Сущая мелочь»: Каллас указала на выгоду от поддержки Украины
В Тюмени мужчины разыграли друга и оказались под стражей
Россиянка ограбила магазин с помощью загипсованной руки
Стала известна судьба бывшего здания генконсульства Украины в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви
Общество

Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.