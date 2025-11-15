Никогда не покупайте соленую икру! Вот почему...

Идеальный способ превратить свежий продукт в изысканный деликатес для особого случая или семейного ужина.

Аккуратно промойте свежую икру форели в прохладной воде, стараясь не повредить нежные икринки. Приготовьте солевой раствор из литра холодной кипяченой воды и пяти столовых ложек соли крупного помола без йода. Осторожно поместите икру в этот рассол и оставьте на 25 минут. Этот этап не только солит, но и укрепляет оболочку икринок. Тем временем приготовьте ароматическую смесь, растерев в ступке половину чайной ложки душистого перца горошком и лавровый лист. После засолки откиньте икру на мелкое сито, давая стечь всей жидкости. Не промывая, переложите ее в стеклянную посуду и равномерно вмешайте ароматные специи и чайную ложку оливкового масла для блеска. Подавайте охлажденной с тонкими тостами или блинами.

