Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 10:44

Никогда не покупайте соленую икру! Вот почему...

Как засолить икру форели в домашних условиях Как засолить икру форели в домашних условиях Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Идеальный способ превратить свежий продукт в изысканный деликатес для особого случая или семейного ужина.

Аккуратно промойте свежую икру форели в прохладной воде, стараясь не повредить нежные икринки. Приготовьте солевой раствор из литра холодной кипяченой воды и пяти столовых ложек соли крупного помола без йода. Осторожно поместите икру в этот рассол и оставьте на 25 минут. Этот этап не только солит, но и укрепляет оболочку икринок. Тем временем приготовьте ароматическую смесь, растерев в ступке половину чайной ложки душистого перца горошком и лавровый лист. После засолки откиньте икру на мелкое сито, давая стечь всей жидкости. Не промывая, переложите ее в стеклянную посуду и равномерно вмешайте ароматные специи и чайную ложку оливкового масла для блеска. Подавайте охлажденной с тонкими тостами или блинами.

Ранее мы писали о том, как сварить по-настоящему наваристый грибной суп

простые рецепты
быстрые рецепты
икра
соленья
форель
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«За людей не считали»: украинский пленный сделал признание о командирах
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 ноября: где сбои в России
Российские инженеры разработали новое авиационное вооружение
Быстрые рулеты на скорую руку: 8 простых вариантов
В Совфеде раскрыли, как санкции отразились на европейцах
Оружейный «курьер» отправился за решетку после доставки «заказа» в колонию
Стало известно о голодовке жены экс-мэра Сочи в СИЗО
На Украине завыли сирены воздушной тревоги
На Западе раскрыли, куда уехал Зеленский после российских авиаударов
Строительство нового города в Сибири оценили в 1 трлн рублей
Стало известно, приведет ли скандал с НАБУ к новому «майдану» в Киеве
Россиянин поехал в кругосветное путешествие и стал перуанским бомжем
На Солнце произошла мощная вспышка
Секрет нежного минтая с морковью и луком: простой рецепт
Полиция начала бить тревогу из-за «мигрантов-призраков»
Колумбия ударила по скоплению наркоторговцев у границы с Венесуэлой
«Сущая мелочь»: Каллас указала на выгоду от поддержки Украины
В Тюмени мужчины разыграли друга и оказались под стражей
Россиянка ограбила магазин с помощью загипсованной руки
Стала известна судьба бывшего здания генконсульства Украины в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви
Общество

Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.