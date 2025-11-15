Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 10:44

Удары по Украине сегодня, 15 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вооруженные силы России сегодня ночью, 15 ноября, нанесли удар по железнодорожным узлам, объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 15 ноября

Российские военные в ночь на 15 ноября нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

В Одесской области, по данным подпольщика, удары были нанесены по местам дислокации иностранных военных, объектам прибрежной и портовой инфраструктуры, складам с горюче-смазочными материалами, объектам обслуживания безэкипажных катеров и плавсредств с целью ограничить морские логистические операции и вывести из строя склады.

В Харьковской области целями ударов стали ремонтные базы, склады боеприпасов, авиабазы и пункты подготовки операторов БПЛА, узлы ПВО и средства РЭБ. Удары, как отметил Лебедев, направлены на уменьшение ремонтного потенциала и логистической поддержки фронта.

«Днепропетровская область. Цели ударов: железнодорожные узлы, склады ГСМ и БК, пункты формирования резервов и транспортные артерии; в Днепропетровске — объекты энергосети и промышленности. Павлоград остается приоритетной точкой для давления на логистику восточных направлений; множественные эпизоды по Днепропетровску указывают на попытки создать длительные перебои в снабжении и энергопитании», — заявил Лебедев.

На территории атакованных в Днепропетровске объектов наблюдаются пожар и сильное задымление, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Ночью ВС России нанесли удары по Одесской области. Концентрированный налет „Гераней“ осуществлен на Днепропетровск, на месте прилетов — пожар и сильное задымление. „Уйма „Гераней“, — так характеризуют ночь жители города, упоминая множественные вторичные детонации», — пишут военкоры.

По прогнозу Сергея Лебедева, в ближайшие двое-трое суток возможно усиление количества ударов по объектам военной инфраструктуры в центральных и южных областях Украины.

