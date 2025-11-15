Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 09:58

В Германии узнали, когда заработают новые правила выплаты пособий украинцам

Bild: новые правила выплаты пособий беженцам в Германии вступят в силу 1 июля

Читайте нас в Дзен

Новый порядок выплат пособий беженцам с Украины вступит в силу в Германии с 1 июля 2026 года, сообщает газета Bild со ссылкой на источники. При этом измененные правила будут действовать задним числом, с апреля 2025 года, а уже принятые решения — до конца сентября 2026 года.

По информации Bild, новое правило вступит в силу 1 июля 2026 года и будет действовать задним числом — с апреля 2025 года. Однако уже принятые решения по выплате пособия будут действовать до конца сентября 2026 года, когда завершится переход на новую систему выплат, — говорится в материале.

Собеседник газеты уточнил, что дата 1 апреля 2025 года стала компромиссом. На ней настояли представители Христианско-демократического союза Германии. Таким образом фракция рассчитывает сократить число получателей пособия среди беженцев с Украины.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что страна окажет помощь украинским беженцам в последний раз. Он подчеркнул, что к украинскому меньшинству следует относиться так же, как ко всем другим.

Германия
ФРГ
Украина
украинцы
беженцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты суммы компенсаций семьям погибших в жутком ДТП под Пермью
Сочный кролик в духовке за час: простой рецепт с медовым маринадом
В Германии узнали, когда заработают новые правила выплаты пособий украинцам
«Война проиграна»: экс-советник Трампа призвал его пойти на неожиданный шаг
Минина и Пожарского обвинили на Украине в пропаганде
Москву накрыл первый снег
Ирина Пегова похвасталась фигурой в ярком купальнике на отдыхе в Дубае
Трамп принял финальное решение по Венесуэле
«Вы проиграете»: Туск сделал серьезное предупреждение Зеленскому
Трамп растерялся после вопроса, который «ему никогда раньше не задавали»
Вассерман высказался об отмене ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение
Офицер объяснил, почему бразильцев тянет на Украину
В Госдуме захотели оградить детей от имитирующих алкоголь напитков
Боец ВС России рассказал, как хитрость помогла освободить Даниловку
В Ростовской области рассказали, чем закончилась дуэль ПВО и дронов ВСУ
Marvel продлила действие двух товарных знаков в России
Раскрыты новые факты о «царской» резиденции генерала Попова в Подмосковье
Счет заблокирован по 115-ФЗ: что делать, как вывести деньги
Секреты садовода: правильная заготовка семян в ноябре, инструкция
С Днем святого Георгия Победоносца — бесплатные открытки к празднику
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Лисья шубка» на Новый год: когда простые продукты складываются в шикарную закуску
Общество

Салат «Лисья шубка» на Новый год: когда простые продукты складываются в шикарную закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.