В Германии узнали, когда заработают новые правила выплаты пособий украинцам Bild: новые правила выплаты пособий беженцам в Германии вступят в силу 1 июля

Новый порядок выплат пособий беженцам с Украины вступит в силу в Германии с 1 июля 2026 года, сообщает газета Bild со ссылкой на источники. При этом измененные правила будут действовать задним числом, с апреля 2025 года, а уже принятые решения — до конца сентября 2026 года.

По информации Bild, новое правило вступит в силу 1 июля 2026 года и будет действовать задним числом — с апреля 2025 года. Однако уже принятые решения по выплате пособия будут действовать до конца сентября 2026 года, когда завершится переход на новую систему выплат, — говорится в материале.

Собеседник газеты уточнил, что дата 1 апреля 2025 года стала компромиссом. На ней настояли представители Христианско-демократического союза Германии. Таким образом фракция рассчитывает сократить число получателей пособия среди беженцев с Украины.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что страна окажет помощь украинским беженцам в последний раз. Он подчеркнул, что к украинскому меньшинству следует относиться так же, как ко всем другим.