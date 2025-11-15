Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Нюрнберге эвакуировали более 20 тысяч человек из-за бомбы

Более 20 тысяч человек эвакуировали в Нюрнберге из-за снаряда времен ВМВ

Фото: Christian Spicker/Global Look Press
Свыше 20 тысяч человек эвакуировали в Нюрнберге из-за обнаруженной американской бомбы времен Второй мировой войны, сообщили в городской администрации. Уточняется, что снаряд весит 450 килограммов.

Ее обнаружили во время строительных работ в районе Нюрнберга Гроссройт. На близлежащих улицах, как указано, есть медучреждения и дома престарелых.

Необходимо эвакуировать до 21 тысячи человек. Эвакуация затронет несколько домов престарелых и медицинских учреждений, — говорится в публикации.

Ранее минимум семь человек погибли, 27 пострадали в результате взрыва в полицейском участке в Индии. По данным журналистов, взрыв произошел, когда группа криминалистов проверяла взрывчатые вещества, хранившиеся в участке. При этом пятеро пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.

До этого восемь человек погибли при взрыве в автомобиле в Нью-Дели, а 11 получили ранения. Инцидент произошел вечером в понедельник, 10 ноября, неподалеку от Красного Форта. Также повреждения получили находившиеся рядом автомобили. В городе ввели режим повышенной тревоги. На место происшествия оперативно прибыли 20 пожарных машин.

