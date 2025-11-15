В Нюрнберге эвакуировали более 20 тысяч человек из-за бомбы

В Нюрнберге эвакуировали более 20 тысяч человек из-за бомбы Более 20 тысяч человек эвакуировали в Нюрнберге из-за снаряда времен ВМВ

Свыше 20 тысяч человек эвакуировали в Нюрнберге из-за обнаруженной американской бомбы времен Второй мировой войны, сообщили в городской администрации. Уточняется, что снаряд весит 450 килограммов.

Ее обнаружили во время строительных работ в районе Нюрнберга Гроссройт. На близлежащих улицах, как указано, есть медучреждения и дома престарелых.

Необходимо эвакуировать до 21 тысячи человек. Эвакуация затронет несколько домов престарелых и медицинских учреждений, — говорится в публикации.

