15 ноября 2025 в 10:48

Российский путешественник отправился на остров вблизи Антарктиды

Путешественник Конюхов создаст одиночную станцию в Антарктиде

Путешественник Федор Конюхов отправился на остров Смоленск вблизи Антарктиды, рассказал его сын и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов. По его словам, которые приводит ТАСС, там будет развернута первая одиночная сезонная антарктическая исследовательская станция. Ожидается, что путь займет около четырех суток.

Выходим на сутки раньше, потому что 15 ноября ожидается плохая погода. Путь через пролив Дрейка займет примерно четверо суток, — сказал Конюхов.

Он уточнил, что Конюхов и его команда вышли из аргентинского города Ушуайя на двухмачтовой шхуне. Всего на борту судна находятся 27 человек, среди которых 21 человек — участники экспедиции и шестеро — члены экипажа.

В общей сложности команда планирует пробыть на острове три дня. После того как строительство станции будет завершено, Конюхов останется там один до середины марта.

Ранее Конюхов и другой путешественник Иван Меняйло на аэростате «ФосАгро-ДРОЗД» установили рекорд по высоте полета на тепловом воздушном шаре. Путешественники поднялись почти на 10 700 м над уровнем моря.

