Конюхов и Меняйло установили рекорд по высоте полета на воздушном шаре

Российские путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло на аэростате «ФосАгро-ДРОЗД» установили рекорд по высоте полета на тепловом воздушном шаре. Путешественники поднялись почти на 10 700 м над уровнем моря. Воздухоплаватели посвятили свое достижение воспитанникам программы «Детям России — образование, здоровье и духовность». На мероприятии в Москве председатель координационного совета программы «ДРОЗД» Андрей Гурьев поздравил экипаж с таким уникальным достижением и поблагодарил за то, что своими рекордами они вдохновляют молодое поколение.

Совершенный в конце августа уникальный полет в небе над Алтаем стал успешным продолжением рекордной воздухоплавательной программы «ФосАгро-ДРОЗД», начатой в 2023 году. Для нее при поддержке компании был создан самый большой в России уникальный аэростат с объемом оболочки в 12 тысяч кубических метров. Именно на нем Конюхов и Меняйло ранее уже установили два мировых рекорда — по дальности и длительности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. Воздухоплаватели стартовали в заполярном Кировске Мурманской области в марте 2023 года и приземлились в Красноярском крае на аэродроме Хатанга, преодолев расстояние в 2540 км.

Федор Филиппович и Иван вдохновляют не только детей, но и взрослых. Ведь самое главное — искренне верить в мечту. И когда мечта становится реальностью, покоряются горизонты, ставятся рекорды, мы все видим, что все возможно. И, конечно, это самый большой и самый главный стимул к дальнейшим достижениям в жизни, — подчеркнул на встрече с воздухоплавателями Андрей Гурьев.

Этот героический перелет за Полярным кругом пилоты посвятили 20-летию спортивно-образовательной программы «ДРОЗД», которая является главным и самым большим социальным проектом компании «ФосАгро», генерального партнера экспедиции.

Мне радостно от того, что мы вместе с Федором Конюховым каждый из полетов посвящаем юным воспитанникам программы «Детям России — образование, здоровье и духовность». И во время подготовки, и в самом полете мы помним о них и надеемся, что благодаря компании «ФосАгро» они вырастут духовно и физически крепкими патриотами нашей страны, способными ставить высокие цели и задачи, достигать их, преодолевать препятствия, — поделился Иван Меняйло.

На сегодняшний день программа «Детям России — образование, здоровье и духовность» объединяет более 8,5 тысячи детей из разных регионов Российской Федерации. На ее платформе созданы спортивные и патриотические секции, различные творческие студии и классы допобразования. Дети занимаются в них абсолютно бесплатно. Родители также могут быть спокойны и за нравственную составляющую воспитания, так как в основу работы ДРОЗДа положены лучшие и проверенные на практике методики, например опыт школы «Самбо-70».

Всего за 20 лет школу ДРОЗДа прошли более 100 тысяч подростков, а инвестиции «ФосАгро» в проект составили более 2,5 млрд рублей.

ДРОЗД был признан лучшей социальной инициативой в 2024 году в номинации «За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручению президента России. На данный момент проект продолжает стремительно развиваться. Он уже расширил привычные для себя границы Мурманской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областей. В 2025 году центры ДРОЗДа открываются еще в Калининградской, Воронежской, Волгоградской, Тамбовской и Орловской областях. Скоро и там дети и подростки с нетерпением будут следить за рекордами Конюхова и Меняйло.

Легендарный путешественник Иван Меняйло стал большим другом ребят. Вместе с ним дети посетили города, где развивается проект, и зажгли тысячи других ребят желанием совершать различные открытия, получать новые знания, расширять кругозор и изучать нашу красивейшую страну, и, как говорит знаменитый путешественник, — покорять собственный духовный Эверест.

Все, что мы делаем и планируем делать, — это, конечно, для ребят. Мы поддерживаем морально, духовно и своими спортивными рекордами ребят из ДРОЗДа. Приятно, что дети переживают, волнуются за нас и желают от всей души удачи, — сказал на встрече Федор Конюхов.

Путешественник поделился своим личным желанием видеть в подрастающем поколении романтиков.