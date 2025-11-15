Найден способ пообщаться с умершими родственниками

В Соединенных Штатах разработали технологию для коммуникации с умершими родственниками, пишет Daily Mail. Американские разработчики создали мобильное приложение 2wai, позволяющее формировать цифровые аватары реальных или вымышленных персонажей. Они преобразуются в интерактивные интерфейсы чат-ботов, с которыми пользователи могут общаться в режиме реального времени.

Самым шокирующим аспектом этой технологии является возможность создавать голографические аватары из реальных людей, записывая с ними трехминутное видео, — сказано в статье.

Ранее физик Михаил Ковальчук говорил, что естественный интеллект приобретает особую ценность в современных условиях, поскольку большинство задач, ранее выполнявшихся образованными специалистами, постепенно переходят к системам искусственного интеллекта. Он объяснил причины нынешнего бума развития ИИ-технологий. По словам Ковальчука, предыдущие попытки не принесли результата из-за отсутствия необходимых вычислительных мощностей для формирования массивов данных.