Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 06:56

На Западе назвали организатора коррупционного скандала на Украине

Аналитик Гешева: коррупционный скандал вокруг Зеленского сформировал Трамп

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Читайте нас в Дзен

Коррупционный скандал с участием президента Украины Владимира Зеленского организовал лидер США Дональд Трамп, заявила болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева в Telegram-канале. По ее словам, вопрос тут в другом — почему глава Белого дома так долго бездействовал.

Без сомнения, это организовано Трампом. США знают все обо всех на Украине, и лишь вопрос времени, когда Трамп раскроет то, что он хочет раскрыть, чтобы прикончить Зеленского. Вопрос в том, почему он не сделал этого сразу после возвращения к власти?написала она.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что массовые задержания на Украине сигнализируют о скором закате эпохи правления Зеленского. Украинский лидер не сумел взять под контроль НАБУ, поэтому не сможет замять скандал, пояснил он.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассудил, что Зеленский может быть убит после того, как уйдет с должности. Коррупционным скандалом украинский лидер затронул интересы многих влиятельных людей, что ставит под вопрос его личную безопасность, подчеркнул он.

Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семь российских аэропортов вернулись к работе
США засекли «российский военный корабль» у Гавайев
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 ноября: инфографика
ВСУ попытались атаковать российский регион
В Петербурге могут продлить запрет мигрантам работать в такси
ПВО сбила над Россией 216 беспилотников за ночь
В Пензенской области сняли ограничения на полеты
Появились новые детали в деле экс-главы подразделения Росатома
«Топ популярности»: в РСТ рассказали, где в РФ провести новогодние каникулы
Экс-глава подразделения Росатома получил взятку в 5 млн рублей
Радиостанция Судного дня прервала трансляцию
Россияне посчитали нотариуса бесполезным при отмене сделки с жильем
Россиянам рассказали, что необходимо учитывать при выборе новогодней елки
Экс-замглавы МО Попов получил Lexus в качестве взятки
«Ключ к тайнам»: россиянам объяснили, чем грозит потеря мобильного номера
Сливочно-горчичный маринад: сочная курица в духовке — находка, а не рецепт
Депутат призвал Верховный суд спасти рынок вторички от мошенников
«Вселяет надежду»: Вучич раскрыл детали переговоров с Макроном по Украине
«Энергия зашкаливает»: Вэнс заявил, что Трамп может не спать по 20 часов
Мирошник пояснил, почему переговоры России и Украины прекратились
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.