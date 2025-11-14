Коррупционный скандал с участием президента Украины Владимира Зеленского организовал лидер США Дональд Трамп, заявила болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева в Telegram-канале. По ее словам, вопрос тут в другом — почему глава Белого дома так долго бездействовал.

Без сомнения, это организовано Трампом. США знают все обо всех на Украине, и лишь вопрос времени, когда Трамп раскроет то, что он хочет раскрыть, чтобы прикончить Зеленского. Вопрос в том, почему он не сделал этого сразу после возвращения к власти? — написала она.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что массовые задержания на Украине сигнализируют о скором закате эпохи правления Зеленского. Украинский лидер не сумел взять под контроль НАБУ, поэтому не сможет замять скандал, пояснил он.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассудил, что Зеленский может быть убит после того, как уйдет с должности. Коррупционным скандалом украинский лидер затронул интересы многих влиятельных людей, что ставит под вопрос его личную безопасность, подчеркнул он.