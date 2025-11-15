Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 10:09

В Приморье мошенники обманули 20 военнослужащих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники в Приморье обманули 20 военнослужащих, в том числе участников СВО, на сумму около 10 млн рублей, сообщает региональная прокуратура. Двое злоумышленников задержаны, один находится в розыске.

В Приморье прокуратура пресекла деятельность преступной группы, посягавшей на права военнослужащих, в том числе участников СВО. <…> От противоправных действий пострадало 20 граждан на сумму около 10 млн рублей, — говорится в сообщении.

Мошенники заключали соглашения с физическими лицами, указывая суммы, которые на самом деле не передавались заемщикам. Участники схемы делали переуступку прав требования, и деньги взыскивались принудительно, при этом суммы значительно превышали реальные выданные деньги. Выяснилось, что один из мировых судей Владивостока выдавал судебные приказы по этим требованиям без проверки оснований.

Ранее житель Санкт-Петербурга отдал мошенникам 31 млн рублей. Мужчину убедили, что у него был родственник в Африке, который умер и оставил ему крупное наследство. Связавшийся с ним аферист представился сотрудником африканского банка.

Россия
Приморье
прокуратура
мошенники
