13 ноября 2025 в 10:05

Учительница попала под проверку из-за издевательств над детьми

Прокуратура Приморья проверяет школу в Артеме после жалоб на жестокость педагога

Прокуратура Приморского края заинтересовалась сообщением в Сети о том, что педагог одной из школ города Артема использовала недопустимые методы воспитания, рассказали в ведомстве. Так, женщина пыталась заклеить ученику рот скотчем, а на другого замахивалась стулом.

Надзорное ведомство незамедлительно организовало проверку. Будут опрошены директор и педагоги образовательной организации, а также школьники и их родители, — сказано в сообщении.

Также прокуратура проведет проверку по факту содержания крокодила в редакции телеканала «Обнинск ТВ». Местная журналистка опубликовала кадры с рептилией, которую держат в самодельной клетке. Местные жители подняли волну возмущения: они обратили внимание на то, что крокодил живет в тесной клетке без фильтров для воды и специальных ламп, необходимых для комфортного существования

Ранее суд арестовал подозреваемого в коррупции директора Кизлярского медучилища в Дагестане. Его обвинили в даче взятки в размере 2 млн рублей сотруднику ФСБ и отправили под арест до 10 января.

