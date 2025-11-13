Учительница попала под проверку из-за издевательств над детьми Прокуратура Приморья проверяет школу в Артеме после жалоб на жестокость педагога

Прокуратура Приморского края заинтересовалась сообщением в Сети о том, что педагог одной из школ города Артема использовала недопустимые методы воспитания, рассказали в ведомстве. Так, женщина пыталась заклеить ученику рот скотчем, а на другого замахивалась стулом.

Надзорное ведомство незамедлительно организовало проверку. Будут опрошены директор и педагоги образовательной организации, а также школьники и их родители, — сказано в сообщении.

