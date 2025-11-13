Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 11:19

Пропавший в ходе СВО экс-глава района объявлен погибшим

Бывший глава Горнозаводского округа Пермского края Афанасьев погиб в зоне СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экс-глава Горнозаводского округа Пермского края Александр Афанасьев погиб во время спецоперации, сообщила администрация округа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он заключил контракт с МО в декабре 2024 года, в начале января пропал без вести. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Администрация Горнозаводского муниципального округа Пермского края с прискорбием сообщает, что в ходе специальной военной операции погиб Афанасьев Александр Николаевич. <…> Приносим соболезнования родным и близким. Светлая память об Александре Николаевиче навсегда останется в наших сердцах, — говорится в сообщении.

Афанасьев родился 23 июня 1972 года в Горнозаводске. В 2004 году он окончил Пермский филиал Уральской академии государственной службы, с 2005 по 2011 годы он дважды избирался главой Горнозаводского городского поселения, а с декабря 2011 по 2021 год занимал пост главы муниципального района.

Ранее в зону СВО погиб глава мемориального общества «Курск», польский гражданин Ежи Тыц. В правительстве Курской области сообщили, что он занимался восстановлением памятников советским воинам в Польше, в зоне СВО использовал позывной Зыгмунт и до конца оставался верен своим убеждениям.

