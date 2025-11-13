Минобороны Турции отказалось назвать причину крушения самолета С-130

В настоящий момент преждевременно говорить о причинах катастрофы военного самолета С-130, заявили в Минобороны Турции. В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается, передает ТАСС.

Вылетевший из Азербайджана самолет C-130 ВВС Турции разбился во вторник, 11 ноября, в Грузии. Он направлялся в Турцию на базу ВВС в городе Кайсери. Все находившиеся на его борту 20 военнослужащих погибли. Их тела будут в скором времени доставлены на родину.

По предварительным данным, признаков внешнего воздействия на корпус турецкого военно-транспортного самолета С-130 не обнаружено. Источники в Азербайджане, чьи специалисты с первых минут после ЧП находятся в постоянном контакте с турецкими коллегами, утверждают, что С-130 перевозил запчасти для F-16. Взрывчатые вещества на борту турецкого самолета отсутствовали.

Ранее Служба воздушной навигации Грузии отметила странную деталь при расследовании катастрофы. Через несколько минут после пересечения территории страны С-130 пропал с радаров без подачи сигнала бедствия.