Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:14

Минобороны Турции отказалось назвать причину крушения самолета С-130

Минобороны Турции отказалось говорить о причинах крушения самолета С-130

Турецкий военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение в Грузии Турецкий военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение в Грузии Фото: AP/ТАСС

В настоящий момент преждевременно говорить о причинах катастрофы военного самолета С-130, заявили в Минобороны Турции. В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается, передает ТАСС.

Вылетевший из Азербайджана самолет C-130 ВВС Турции разбился во вторник, 11 ноября, в Грузии. Он направлялся в Турцию на базу ВВС в городе Кайсери. Все находившиеся на его борту 20 военнослужащих погибли. Их тела будут в скором времени доставлены на родину.

По предварительным данным, признаков внешнего воздействия на корпус турецкого военно-транспортного самолета С-130 не обнаружено. Источники в Азербайджане, чьи специалисты с первых минут после ЧП находятся в постоянном контакте с турецкими коллегами, утверждают, что С-130 перевозил запчасти для F-16. Взрывчатые вещества на борту турецкого самолета отсутствовали.

Ранее Служба воздушной навигации Грузии отметила странную деталь при расследовании катастрофы. Через несколько минут после пересечения территории страны С-130 пропал с радаров без подачи сигнала бедствия.

Турция
авиакатастрофы
Грузия
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт
Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала
14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына
«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног
Могила во сне — символ перемен и предостережение судьбы
Туристку накрыло лавиной в Хакасии
Стало известно, почему пострадавшего в Красногорске держат под наркозом
Два человека пострадали при атаке ВСУ на ЛНР
Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет
Раскрыт срок, который хотят дать актрисе-иноагенту
Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта
Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу
Готовлю крем для торта по самому простому рецепту: семье очень нравится
Психотерапевт развеяла главный миф о толковании сновидений
Маршал ответил на обвинения Намина в использовании имени «Парка Горького»
Погода в Москве в пятницу, 14 ноября: ждать ли ураганного ветра и дождей
В Кремле назвали Стубба «ястребом-милитаристом»
Сомнолог дала советы, как легко просыпаться в темное время года
В Кремле ответили, что ждет США в случае ядерных испытаний
В Кремле прокомментировали приостановку Украиной переговоров с Россией
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.