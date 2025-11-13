Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 13:14

В Кремле прокомментировали приостановку Украиной переговоров с Россией

Песков: Украине придется вести переговоры с РФ, но на менее выгодных условиях

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Переговоры между Киевом и Москвой возобновятся, но на менее выгодных условиях для украинской стороны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ситуация для властей Украины с каждым днем становится все более сложной и безвыходной, передает ТАСС.

Украинская сторона на фоне таких заявлений должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций. Эти позиции у киевского режима изо дня в день ухудшаются, — прокомментировал Песков.

Ранее Песков заявил, что Киев нарушил дипломатические нормы на переговорах в Стамбуле, игнорируя указания руководителя российской делегации Владимира Мединского. По словам Пескова, это были элементарные правила вежливости, которые украинские переговорщики не соблюли. Он подчеркнул важность уважения к собеседнику и внимательного выслушивания позиции в дипломатии.

До этого Песков сообщил, что Россия продолжит СВО до достижения целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным. По его словам, украинская сторона препятствует диалогу, а для России приоритет — обеспечение безопасности и национальных интересов.

