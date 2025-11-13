Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 14:19

Путин прислал венок на похороны академика РАН

Путин прислал венок на похороны академика РАН и преподавателя Толстого

Прощание с ученым-правоведом, академиком РАН Георгием (Юрием) Толстым Прощание с ученым-правоведом, академиком РАН Георгием (Юрием) Толстым Фото: Артем Пряхин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге простились с ученым-правоведом академиком РАН Георгием (Юрием) Толстым, сообщает ТАСС. На церемонию прощания, которая состоялась в Актовом зале здания Двенадцати коллегий, куда пришли десятки людей. Похоронный венок для академика прислал президент РФ Владимир Путин, который когда-то слушал его лекции о праве.

О юрфаке можно говорить долго, но каждый раз, когда говорят о юрфаке, говорят о Юрие Кирилловиче. Юрфак — это культ учителей, и это очень важно, если этот культ прервется, то прервется и школа, — высказался о личности умершего ректор СПбГУ Николай Кропачев.

На церемонии прощания были зачитаны слова соболезнования от президента Путина, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и министра юстиции РФ Константина Чуйченко. Отпевание академика состоялось в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла.

Толстой — ученый-правовед, а также заслуженный деятель науки РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Многие годы он посвятил преподавательской и научной деятельности. У него учился Путин, Медведев, Бастрыкин и целая плеяда политических деятелей. О смерти академика стало известно 10 ноября. Ему было 98 лет.

РАН
Санкт-Петербург
академики
Владимир Путин
похороны
прощания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвал лучшую меру профилактики пневмонии
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 ноября, фото, видео
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.