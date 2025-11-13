Путин прислал венок на похороны академика РАН

В Санкт-Петербурге простились с ученым-правоведом академиком РАН Георгием (Юрием) Толстым, сообщает ТАСС. На церемонию прощания, которая состоялась в Актовом зале здания Двенадцати коллегий, куда пришли десятки людей. Похоронный венок для академика прислал президент РФ Владимир Путин, который когда-то слушал его лекции о праве.

О юрфаке можно говорить долго, но каждый раз, когда говорят о юрфаке, говорят о Юрие Кирилловиче. Юрфак — это культ учителей, и это очень важно, если этот культ прервется, то прервется и школа, — высказался о личности умершего ректор СПбГУ Николай Кропачев.

На церемонии прощания были зачитаны слова соболезнования от президента Путина, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и министра юстиции РФ Константина Чуйченко. Отпевание академика состоялось в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла.

Толстой — ученый-правовед, а также заслуженный деятель науки РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Многие годы он посвятил преподавательской и научной деятельности. У него учился Путин, Медведев, Бастрыкин и целая плеяда политических деятелей. О смерти академика стало известно 10 ноября. Ему было 98 лет.