13 ноября 2025 в 14:08

Подмена двух новорожденных в роддоме обнаружилась спустя полвека

В Норвегии узнали о подмене двух младенцев в роддоме спустя 50 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двух новорожденных подменили в роддоме в 1965 году в Норвегии, пишет Onet Kobieta. ДНК-тест провели в 2021 году, результаты которого показали роковую ошибку.

Оказалось, что государство знало об этой подмене, но скрыло правду. Одна из матерей и обе дочери подали в суд на страну, обвинив ее в нарушении прав человека и сокрытии фактов в течение десятилетий. Они потребовали компенсацию в размере 20 млн крон.

Суд Боргартинга оставил в силе решение Окружного суда Осло, который оправдал государство год назад. При этом инстанции не считают, что власти нарушили статью № 8 Европейской конвенции о правах человека, которая касается права на семейную жизнь.

Ответственность за подмену детей суд переложил на частную организацию, которая управляла больницей. Семьи допустили, что рассматривают возможность подачи апелляции в Верховный суд.

Ранее в США похоронное бюро потеряло труп и подменило его на тело другого человека. Сотрудники фирмы в Лос-Анджелесе выдали его скорбящей семье. Родственники, с которыми так обошлись, подали в суд на бюро после церемонии прощания.

Норвегия
роддомы
семьи
дети
