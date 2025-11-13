Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp

Указание электронной почты в мессенджере WhatsApp безопасно для пользователей, заявил NEWS.ru эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. По его словам, такой способ аутентификации аккаунтов уже применялся многими сервисами.

Привязка электронной почты к WhatsApp не создает никаких рисков для пользователя. Это инструмент аутентификации: сейчас все используют СМС-подтверждение для входа на платформы. Но на заре интернета для этого применялась электронная почта, просто она была и остается достаточно медленным инструментом, — заявил Мясоедов.

Киберэксперт отметил, что WhatsApp предлагает указывать электронную почту для того, чтобы сохранить место на российском рынке. По его словам, вопрос о полной блокировке мессенджера на территории РФ до сих пор остается открытым.

WhatsApp пытается обеспечить работоспособность в условиях изменений: он не хочет уходить с нашего рынка и предлагает альтернативу, которая независима от наших операторов связи. Разработчики идут на этот шаг, потому что вопрос блокировки их мессенджера в России открытый. Решение зависит от регулирующих органов и переговоров, которые идут с вендорами коммуникационных платформ, — заключил Мясоедов.

Ранее руководство WhatsApp начало активно предлагать пользователям добавить электронную почту в учетную запись для входа и восстановления аккаунта. Мера предлагается для снижения риска блокировки.