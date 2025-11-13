Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 16:10

Украинские компании попали под санкции США

США ввели санкции против двух украинских компаний за поставки материалов в Иран

Министерство финансов США ввело санкции против двух украинских компаний, которые, по данным Вашингтона, участвовали в поставках аэрокосмических компонентов в Иран, следует из сообщения пресс-службы ведомства. В санкционный список вошли организации и физические лица, причастные к снабжению иранской государственной корпорации HESA.

Согласно информации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), ограничения введены против ООО «ГК Императив Украина» и ООО «Экофера». Как утверждает ведомство, эти компании использовались иранским агентом по закупкам Бахрамом Табиби.

Через указанные структуры, по данным OFAC, приобретались индикаторы ориентации, магнитометры и другие элементы, предназначенные для нужд государственной иранской корпорации HESA. Кроме того, американское ведомство указало, что в схеме участвовала компания Batoul Shafiei, помогавшая в организации платежей между HESA и украинскими предприятиями через «Экоферу».

Посредником между украинскими фирмами и иранским предприятием был Саид Пахлавани Неджад, обеспечивавший поставки генераторов, двигателей и датчиков. Всего в обновленный санкционный список США включили 32 физических и юридических лица из Ирана, Украины и других стран.

Ранее власти Канады внесли в санкционный список по России 13 физических и 11 юридических лиц. Глава МИД Анита Ананд уточнила, что Оттава приняла эти меры в связи с ситуацией на Украине. Среди организаций, подпавших под ограничения, оказались структуры, которые якобы связаны с производством беспилотных летательных аппаратов в РФ.

