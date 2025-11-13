Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 17:25

Россиянка объяснила поступок дочери с жестом о помощи в эфире телешоу

Мать показавшей жест помощи дочери заявила, что она пошутила

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Показавшая жест помощи в прямом эфире девочка пошутила, заявила «112» ее мать. По словам родительницы, она много раз спрашивала у ребенка, что это значит. Инцидент произошел на съемках шоу «Школа» на телеканале «Пятница».

И так она писала в своей соцсети, что она как бы пошутила. У нее это как бы шутка. Ну я не знаю, я у нее много раз спрашивала, — поделилась женщина.

Общественность обратила на это внимание, когда увидела кадры шоу с подростком. Обычно такие жесты показывают в критических ситуациях. Однако такой юмор может привлечь внимание правоохранителей.

Жест показала Кира, которая участвует в шоу вместе с семьей. Суть проекта заключается в том, чтобы сплотить родителей и детей со сложными отношениями. Стало известно, что у Киры есть недопонимание с матерью.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева предложила возбуждать уголовные дела о побоях независимо от заявлений жертв домашнего насилия. Инициатива предполагает внесение соответствующих поправок в УК России.

подростки
помощь
дети
родители
шоу
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молочно-кофейное желе: простой десерт с желатином, который покорит всех
Оборона ВСУ трещит по швам: как ВС РФ продвигаются в Донбассе и Запорожье
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.