Россиянка объяснила поступок дочери с жестом о помощи в эфире телешоу Мать показавшей жест помощи дочери заявила, что она пошутила

Показавшая жест помощи в прямом эфире девочка пошутила, заявила «112» ее мать. По словам родительницы, она много раз спрашивала у ребенка, что это значит. Инцидент произошел на съемках шоу «Школа» на телеканале «Пятница».

И так она писала в своей соцсети, что она как бы пошутила. У нее это как бы шутка. Ну я не знаю, я у нее много раз спрашивала, — поделилась женщина.

Общественность обратила на это внимание, когда увидела кадры шоу с подростком. Обычно такие жесты показывают в критических ситуациях. Однако такой юмор может привлечь внимание правоохранителей.

Жест показала Кира, которая участвует в шоу вместе с семьей. Суть проекта заключается в том, чтобы сплотить родителей и детей со сложными отношениями. Стало известно, что у Киры есть недопонимание с матерью.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева предложила возбуждать уголовные дела о побоях независимо от заявлений жертв домашнего насилия. Инициатива предполагает внесение соответствующих поправок в УК России.