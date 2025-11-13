Задержан ключевой подозреваемый после обрушения «Снежкома» в Красногорске Задержан начальник стройучастка после обрушения «Снежкома» в Красногорске

Начальник строительного участка после обрушения «Снежкома» в Красногорске задержан, фигурант полностью признал вину, сообщила NEWS.ru старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. По версии следствия, кусок колонны рухнул «неправильно», так как работники подрядной организации безответственно отнеслись к мерам безопасности.

В Красногорске задержан подозреваемый в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ горнолыжной трассы, — отметила она.

До этого стало известно, что несколько автомобилей были засыпаны землей, а стекла частично разбиты или полностью выбиты. Территорию на месте ЧП в Красногорске оцепила полиция. Позднее сообщалось, что в результате обрушения пострадали три человека. Всем оказали медицинскую помощь на месте.

Ранее сообщалось, что ущерб от обрушения части конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске оценивается в 100 млн рублей. По предварительной информации, инцидент затронул соседний дом и более 140 автомобилей.