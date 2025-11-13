Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 18:31

Задержан ключевой подозреваемый после обрушения «Снежкома» в Красногорске

Задержан начальник стройучастка после обрушения «Снежкома» в Красногорске

Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Начальник строительного участка после обрушения «Снежкома» в Красногорске задержан, фигурант полностью признал вину, сообщила NEWS.ru старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. По версии следствия, кусок колонны рухнул «неправильно», так как работники подрядной организации безответственно отнеслись к мерам безопасности.

В Красногорске задержан подозреваемый в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ горнолыжной трассы, — отметила она.

До этого стало известно, что несколько автомобилей были засыпаны землей, а стекла частично разбиты или полностью выбиты. Территорию на месте ЧП в Красногорске оцепила полиция. Позднее сообщалось, что в результате обрушения пострадали три человека. Всем оказали медицинскую помощь на месте.

Ранее сообщалось, что ущерб от обрушения части конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске оценивается в 100 млн рублей. По предварительной информации, инцидент затронул соседний дом и более 140 автомобилей.

Красногорск
задержания
обрушения
комплексы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД раскрыли, с кем Россия готова вести диалог в Германии
Самую популярную машину в зоне СВО сделали беспилотной
Чиновника-коррупционера лишили недвижимости на 138 млн рублей
С 2026 года банки будут проверять переводы по обновленным правилам
Украинец одним жестом на видео ответил оператору БПЛА на СВО
Санкции Латвии, мнение об СВО, тайный брак: как живет Александр Олешко
Пытки утюгом и зарезанный шестилетний сын: главные ЧП дня
Аналитик объяснил интерес Запада к заблокированным российским СМИ
Стало известно, где SHAMAN выступит перед Новым годом
На борту севшего в Калининграде самолета может находиться глава МАГАТЭ
В МИД рассказали об отношениях Москвы и Берлина
Фигурирующий в деле Миндича Умеров не торопится возвращаться на Украину
Делай мужу регулярно: горбуша в духовке с апельсиновым вкусом
Ветеранам СВО дадут право на дополнительный отпуск
Российские системы ПВО предотвратили атаку ВСУ на Севастополь
В Италии отменили визит в Вашингтон для покупки оружия для Украины
Алкоголизм, депрессия, восемь лет тюрьмы: где сейчас актриса Яна Троянова
«Жужжалка» выдала второе сообщение за один день
Траволта показал сына-подростка, которого воспитывает в одиночку
Доллар упал в цене
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.