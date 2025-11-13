Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 18:28

Объявленный «мертвым» бывший военный прокурор получил 12 лет колонии

Суд приговорил бывшего военного прокурора из Уфы к 12 годам колонии за взятки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бывший военный прокурор из Уфы, который инсценировал собственную смерть, чтобы избежать наказания, приговорен к 12 годам колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии. Суд установил, что он получил взятку в 140 млн рублей за передачу земель Минобороны застройщику.

В сообщении сказано, что после предъявления обвинений прокурор сбежал за границу, откуда прислал поддельное свидетельство о смерти — это позволило закрыть уголовное дело. Однако позже его задержали в Ленинградской области, где он скрывался под чужим именем.

Помимо тюремного срока, суд оштрафовал бывшего прокурора на 280 миллионов рублей, лишил его звания полковника юстиции и всех государственных наград. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что москвичка предстанет перед судом за поддельное свидетельство о смерти отца. По данным следствия, она принесла в ЗАГС фальшивое медицинское заключение о кончине родителя на Украине, хотя знала, что тот жив. При этом мужчина находится в федеральном розыске по делу о мошенничестве.

