Дочь «воскресшего» на свадьбе бизнесмена предстанет перед судом На Кубани будут судить москвичку за поддельное свидетельство о смерти отца

Москвичка предстанет перед судом за поддельное свидетельство о смерти отца, передает ГУ МВД по Краснодарскому краю. По данным следствия, она принесла в ЗАГС фальшивое медицинское заключение о кончине родителя на Украине, хотя знала, что тот жив. При этом мужчина находится в федеральном розыске по делу о мошенничестве.

Она направила следователям ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи со смертью родителя и приложила лжесвидетельство о смерти, — сказано в сообщении.

Позже в соцсетях появилось видео со свадьбы, где «покойный» отец созванивается с дочерью и поздравляет. В ходе расследования выяснилось, что девушка неоднократно выходила с ним на связь.

В пресс-службе сообщили, что материалы дела переданы в суд. Обвиняемой может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на свадьбе дочери бизнесмена Александра Хайруллаева в Краснодаре прозвучало аудиопоздравление от отца, который официально считался умершим. Его семья передала следствию поддельную справку о смерти, чтобы прекратить уголовное преследование за мошенничество на 100 млн. Предприниматель обманул инвесторов, предложив построить «голландские теплицы». Выделенные деньги он присвоил себе.