Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
01 ноября 2025 в 18:53

Дочь «воскресшего» на свадьбе бизнесмена предстанет перед судом

На Кубани будут судить москвичку за поддельное свидетельство о смерти отца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москвичка предстанет перед судом за поддельное свидетельство о смерти отца, передает ГУ МВД по Краснодарскому краю. По данным следствия, она принесла в ЗАГС фальшивое медицинское заключение о кончине родителя на Украине, хотя знала, что тот жив. При этом мужчина находится в федеральном розыске по делу о мошенничестве.

Она направила следователям ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи со смертью родителя и приложила лжесвидетельство о смерти, — сказано в сообщении.

Позже в соцсетях появилось видео со свадьбы, где «покойный» отец созванивается с дочерью и поздравляет. В ходе расследования выяснилось, что девушка неоднократно выходила с ним на связь.

В пресс-службе сообщили, что материалы дела переданы в суд. Обвиняемой может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на свадьбе дочери бизнесмена Александра Хайруллаева в Краснодаре прозвучало аудиопоздравление от отца, который официально считался умершим. Его семья передала следствию поддельную справку о смерти, чтобы прекратить уголовное преследование за мошенничество на 100 млн. Предприниматель обманул инвесторов, предложив построить «голландские теплицы». Выделенные деньги он присвоил себе.

суды
аферы
мошенники
розыски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина, пять детей, развод: как сейчас живет актер Павел Харланчук
В Минобороны назвали число дронов, уничтоженных над Россией
Не платите дважды: как оспорить штраф за парковку в Ростове-на-Дону
Новые версии исчезновения Усольцевых: юрист указал на неочевидные факты
Названа причина, по которой Запад не пускает туристов в Россию
Стало известно, какой вертолет доставил спецназ ГУР под Красноармейск
Во Франции возмутились высказываниями Каллас об Украине
Суд отказался арестовать лихача, сбившего людей на остановке
Сами «спалили» место: ВС РФ уничтожили элитный десант ГУР под Покровском
Названа причина полыхающих полей в Кузбассе
Телеведущий призвал «врезать» ему после слов о смерти легенды NASA
Ядерный обман США, Сырский шокировал Зеленского правдой: что будет дальше
Суд вынес приговор выбросившему кота в окно блогеру
Дибров яростно ответил журналистке на вопрос о любовницах
Детектив в шляпе у Лувра оказался 15-летним школьником
Во Франции умер лауреат премии «Оскар»
В Госдуме потребовали проверить массовое убийство кошек в Петербурге
В Госдуме рассказали, чего не хватает школьному образованию
В Госдуме рассказали, чем можно привлечь образованных иностранцев в Россию
Необычный «гость» парализовал поезда в Шотландии в час пик
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.