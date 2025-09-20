«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 17:22

«Воскресший» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой

В Краснодаре объявленный мертвым бизнесмен поздравил дочь со свадьбой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре на свадьбе дочери бизнесмена Александра Хайруллаева прозвучало аудиопоздравление от самого отца, который официально считался умершим, сообщает телеканал «РЕН ТВ». Семья ранее предоставила следователям поддельную справку о его смерти, чтобы прекратить уголовное преследование за мошенничество на 100 млн рублей.

Бизнесмен вместе с сыном обманул инвесторов, предложив построить «голландские теплицы» и присвоив их средства. Хайруллаев-младший уже осужден на пять лет колонии, но украденные деньги не возвращены.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщали в начале сентября, что в отношении дочери бизнесмена возбуждено уголовное дело об использовании поддельных документов. Сам Хайруллаев-старший, скрывающийся за границей, может быть объявлен в международный розыск. Аудиозапись со свадьбы стала ключевым доказательством его фиктивной смерти.

Ранее стало известно, что бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Эта статья добавилась к обвинению в растратах при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

