06 ноября 2025 в 14:58

В России придумали, как снизить число жертв домашнего насилия

Депутат Горячева: нужно заводить дела о домашнем насилии без заявлений жертв

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Ксения Горячева предложила возбуждать уголовные дела о побоях независимо от заявлений жертв домашнего насилия, пишет «Парламентская газета». Соответствующие поправки, согласно инициативе, могут внести в УК России.

Поправки позволят возбуждать уголовное дело даже в тех случаях, когда пострадавшая забирает заявление. Уголовное дело нельзя будет закрыть только потому, что пострадавший «передумал» или боится. Поправки как раз позволят реагировать на первом этапе, пока не случилось непоправимое, — пояснила Горячева.

Она отметила, что домашние агрессоры зачастую давят на своих жертв именно после обращения в полицию. По мнению парламентария, это и есть одна из главных причин, почему уголовные дела не доходят до суда.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что в 2024 году в России были убиты 2046 женщин, причем почти половина из них — 966 человек — стали жертвами домашнего насилия. Она отметила, что доля преступлений, совершенных в семье, выросла с 20% до 50%.

