Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 18:49

В СК озвучили причину обрушения «Снежкома» в Красногорске

СК: при демонтаже «Снежкома» были нарушены нормы и правила безопасности

Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Демонтаж горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске проводился с нарушением требований безопасности, сообщила NEWS.ru пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. Кроме того, установлено, что принятые меры при сносе фрагмента колонны не соответствовали технической документации.

Установлено, что работы по демонтажу горнолыжной трассы проводились сотрудниками специализированной организации с нарушением соответствующих норм и правил. В результате падения части колонны строительный мусор попал на прилегающую проезжую часть, а также в окна квартир близь расположенных многоэтажных домов, — говорится в сообщении.

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила о задержании начальника строительного участка. Он подозревается в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ горнолыжной трассы. По предварительной информации, мужчина признал свою вину.

До этого сообщалось, что ущерб от обрушения комплекса оценивается в 100 млн рублей. Пострадали припаркованные рядом автомобили и близлежащий дом.

расследования
обрушения
Красногорск
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чиновника-коррупционера лишили недвижимости на 138 млн рублей
С 2026 года банки будут проверять переводы по обновленным правилам
Украинец одним жестом на видео ответил оператору БПЛА на СВО
Санкции Латвии, мнение об СВО, тайный брак: как живет Александр Олешко
Пытки утюгом и зарезанный шестилетний сын: главные ЧП дня
Аналитик объяснил интерес Запада к заблокированным российским СМИ
Стало известно, где SHAMAN выступит перед Новым годом
На борту севшего в Калининграде самолета может находиться глава МАГАТЭ
В МИД рассказали об отношениях Москвы и Берлина
Фигурирующий в деле Миндича Умеров не торопится возвращаться на Украину
Делай мужу регулярно: горбуша в духовке с апельсиновым вкусом
Ветеранам СВО дадут право на дополнительный отпуск
Российские системы ПВО предотвратили атаку ВСУ на Севастополь
В Италии отменили визит в Вашингтон для покупки оружия для Украины
Алкоголизм, депрессия, восемь лет тюрьмы: где сейчас актриса Яна Троянова
«Жужжалка» выдала второе сообщение за один день
Траволта показал сына-подростка, которого воспитывает в одиночку
Доллар упал в цене
Генсек ОДКБ оказался в базе «Миротворца»
МИД не нравится подход ЕС к Черноморскому региону
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.