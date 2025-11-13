В СК озвучили причину обрушения «Снежкома» в Красногорске СК: при демонтаже «Снежкома» были нарушены нормы и правила безопасности

Демонтаж горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске проводился с нарушением требований безопасности, сообщила NEWS.ru пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. Кроме того, установлено, что принятые меры при сносе фрагмента колонны не соответствовали технической документации.

Установлено, что работы по демонтажу горнолыжной трассы проводились сотрудниками специализированной организации с нарушением соответствующих норм и правил. В результате падения части колонны строительный мусор попал на прилегающую проезжую часть, а также в окна квартир близь расположенных многоэтажных домов, — говорится в сообщении.

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила о задержании начальника строительного участка. Он подозревается в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ горнолыжной трассы. По предварительной информации, мужчина признал свою вину.

До этого сообщалось, что ущерб от обрушения комплекса оценивается в 100 млн рублей. Пострадали припаркованные рядом автомобили и близлежащий дом.